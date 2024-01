Air France - KLM Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

In den letzten beiden Wochen wurde Air France-klm von den vorwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien besonders positiv bewertet. Dies ist das Fazit der Auswertung verschiedener Kommentare und Äußerungen, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Des Weiteren wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung auf dieser Ebene als "gut" eingestuft werden kann. Daher ergibt die Gesamtmessung der Anlegerstimmung eine "gut" Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Air France-klm-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 85, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist, und somit ein "schlecht" Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage mit 35,44 weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Somit wird das Wertpapier als "neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Air France-klm also ein "schlecht" Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Air France-klm mit 7,77 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) der Branche "Fluggesellschaften". Daraus ergibt sich eine "neutral" Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da das Unternehmen weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Bezüglich der Dividende ist Air France-klm mit einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Fluggesellschaften (0 %) nur leicht schlechter zu bewerten, da die Differenz 0 Prozentpunkte beträgt. Daher lässt sich derzeit die Einstufung als "neutral" ableiten.

