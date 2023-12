Air France - KLM Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Air France-KLM":

Für die Aktie Air France-klm aus dem Segment "Fluggesellschaften" wird an der heimatlichen Börse EN Paris am 01.12.2023, Uhr, ein Kurs von 11.632 EUR geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Air France-klm auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Air France-klm aktuell 0, Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Fluggesellschaften". Air France-klm bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Air France-klm. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Air France-klm verläuft aktuell bei 14,71 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 11.632 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -20,92 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 11,79 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Air France-klm-Aktie der aktuellen Differenz von -1,34 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".