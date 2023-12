Air France-KLM Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Beziehung gesetzt. Der RSI der Air France-klm-Aktie der letzten 7 Tage beträgt derzeit 35, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 46,63, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Air France-klm somit ein "Neutral"-Rating.

Im Bereich der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Air France-klm-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von -15,91 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Air France-klm bei 7,77, was ähnlich dem Branchendurchschnitt ist. Die Branche "Fluggesellschaften" weist einen Wert von 0 auf, was darauf hinweist, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht weder unterbewertet noch überbewertet ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende schüttet Air France-klm im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 0 Prozentpunkte weniger als die üblichen 0 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".