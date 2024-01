Air France - KLM Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger von Air France-klm. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen negative Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Aspekte des Unternehmens gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Air France-klm einen Wert von 7 auf. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Fluggesellschaften" (KGV von 0) befindet sich die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Somit erhält Air France-klm eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe und ist weder unter- noch überbewertet.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass Air France-klm auf 7-Tage-Basis aktuell überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergab, dass die Diskussionsintensität wenig Aktivität aufwies und somit die Einschätzung "Schlecht" erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird Air France-klm daher als "Schlecht" bewertet.