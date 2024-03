Air France - KLM Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Air France-klm Aktie hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung gezeigt. Der Kurs liegt aktuell bei 9.987 EUR und ist damit -13,53 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -24,97 Prozent liegt. Somit ergibt sich insgesamt eine charttechnische Einschätzung von "Schlecht" für die Air France-klm Aktie.

In den sozialen Medien war die Stimmung der Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Air France-klm. Es gab 11 positive und zwei negative Tage, während an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral, was auf Basis einer Stimmungsanalyse zu einer insgesamt positiven Einschätzung ("Gut") der Anlegerstimmung für Air France-klm führt.

Die Internet-Kommunikation zeigt keine starken Ausschläge in der Stimmung für Air France-klm, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Air France-klm gegenwärtig mit 0 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (0%) auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Insgesamt wird die Air France-klm Aktie aufgrund der technischen Analyse, der Anlegerstimmung, des Sentiments und Buzz sowie der Dividende insgesamt mit einem "Gut" bewertet.