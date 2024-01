Air France - KLM Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv für die Anleger. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings konzentrierten sich die Anleger in den letzten Tagen verstärkt auf negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Air France-klm. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei dieser Analyse zeigte Air France-klm interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität änderte sich stark aufgrund einer erhöhten Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum jedoch kaum Änderungen, wodurch die Redaktion zu einer "Neutral"-Bewertung kam. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für das Sentiment und Buzz.

Im Bereich der technischen Analyse ergibt sich bei einem Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Air France-klm-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 14,02 EUR mit dem aktuellen Kurs (11.494 EUR) eine Abweichung von -18,02 Prozent. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einem Wert von 12,51 EUR eine Abweichung von -8,12 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs. Daher wird die Air France-klm-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividenden schüttet Air France-klm derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Fluggesellschaften. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".