Air France - KLM Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wobei an acht Tagen positive Themen dominierten, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In Bezug auf das Unternehmen Air France-klm war die Diskussion jedoch überwiegend negativ, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie durch die Redaktion führte.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Air France-klm liegt bei 7, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral eingestuft wird. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher auch eine neutrale Bewertung.

Die Analyse der Kommunikation im Internet ergab, dass die Diskussionsintensität bei Air France-klm stark schwankt und eine erhöhte Aktivität zu sehen ist, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigte kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Einschätzung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Air France-klm als neutral einzustufen. Der RSI7 liegt bei 82,63, was eine negative Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 55,89 liegt und somit eine neutrale Einstufung bedingt. Insgesamt wird die Aktie daher als "schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators eingestuft.