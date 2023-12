Air France - KLM Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings haben sich die Anleger in den vergangenen Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Air France-klm unterhalten. Dies führte dazu, dass die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet und somit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment ergibt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 14,33 EUR für den Schlusskurs der Air France-klm-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 13,684 EUR, was einen Unterschied von -4,51 Prozent darstellt. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung. Zusätzlich wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (12,09 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+13,18 Prozent), wodurch sich eine "Gut"-Bewertung für die Air France-klm-Aktie ergibt. Zusammenfassend erhält Air France-klm für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Air France-klm derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Fluggesellschaften. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Air France-klm wurde langfristig eine mittlere Aktivität in der Diskussion gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft wird.

Sollten Air France - KLM Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Air France - KLM jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Air France - KLM-Analyse.

Air France - KLM: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...