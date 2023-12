Air France - KLM Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

In den letzten vier Wochen wurden bei Air France-KLM wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Die Stimmung hat sich verschlechtert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Gleichzeitig wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Air France-KLM daher eine "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende schüttet Air France-KLM im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 0 Prozentpunkte weniger ist als der übliche Durchschnitt. Dies führt zur Einstufung als "Neutral", da der Ertrag nur leicht niedriger ist.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Air France-KLM-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 35, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 46,63 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für Air France-KLM.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Air France-KLM mit 7,77 in einem ähnlichen Bereich wie der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Dies bedeutet, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.