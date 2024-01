Air France-KLM Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie Anleger festgestellt haben. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt an sechs Tagen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Air France-klm unterhalten. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Bei der Bewertung einer Aktie spielen nicht nur harte, sondern auch weiche Faktoren eine Rolle, wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In Bezug auf Air France-klm hat die Diskussionsintensität in den letzten Monaten nur wenig Aktivität gezeigt, was zu der Einschätzung "Schlecht" für diesen Faktor führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Insgesamt wird Air France-klm daher als "Schlecht" bewertet.

Die Dividende von Air France-klm beträgt 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Fluggesellschaften (0 %). Dies bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zur Branche nur leicht niedriger bewertet wird, was zu einer aktuellen Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 83,17 Punkte, was darauf hinweist, dass Air France-klm momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Air France-klm daher mit "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.