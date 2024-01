Air France - KLM Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Air France-KLM wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 36,28 Punkten, was darauf hinweist, dass Air France-KLM weder überkauft noch überverkauft ist. Ähnlich verhält es sich beim 25-Tage-RSI, der bei 39,06 liegt. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, mit sechs Tagen positiver Diskussion und vier Tagen negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen in Bezug auf Air France-KLM diskutiert. Basierend auf diesem Anleger-Sentiment wird die Aktie mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird Air France-KLM derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 verläuft bei 14,29 EUR, während der Aktienkurs (13,592 EUR) um -4,88 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage beträgt 12,19 EUR, was einer Abweichung von +11,5 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und Buzz um die Aktie ergibt, dass die Diskussionsintensität unterdurchschnittlich war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungsbild der Aktie von Air France-KLM die Note "Gut" gegeben.