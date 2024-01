Air France - KLM Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Air France-klm wird derzeit im Vergleich zum Branchendurchschnitt FluggeSchlechtschaften nur leicht niedriger bezüglich der Ausschüttung bewertet, da die Dividende bei 0 % liegt, was einer Differenz von 0 Prozentpunkten entspricht. Daher wird derzeit eine "Neutral" Einstufung abgeleitet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Kommentare und Wortmeldungen zu Air France-klm waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut" Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Air France-klm-Aktie zeigt einen Wert von 85 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI für die letzten 25 Handelstage liegt bei 35,44, was auf eine "Neutral" Einstufung hinweist.

Die Technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht" Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Gut"-Bewertung für die Aktie.

Zusammenfassend ergibt die Analyse der Dividende, Anleger-Stimmung, RSI und Technischen Analyse unterschiedliche Bewertungen für Air France-klm, die von "Neutral" über "Gut" bis hin zu "Schlecht" reichen.