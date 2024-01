Air France - KLM Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Verbund AG":

Die Bewertung einer Aktie basiert nicht nur auf finanziellen Kennzahlen, sondern auch auf der Kommunikation im Internet. Eine Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt interessante Ausprägungen bei Air France-klm. Die Diskussionsintensität ist stark angestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich eine "Gut"-Einstufung für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Air France-klm-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 14,2 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs weicht um -10,65 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating aufgrund einer geringeren Abweichung vom gleitenden Durchschnitt.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Air France-klm liegt bei 72,69 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI25 hingegen zeigt weder Überkauf noch Überverkauf an und führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Die Bewertung des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden besonders positiv über Air France-klm diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Diese positive Stimmung führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.