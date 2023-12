Air France - KLM Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie zeigt, wie preisgünstig sie erscheint. Air France-klm hat ein KGV von 7,77, was dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie aufgrund fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Aktie von Air France-klm ebenfalls als "Neutral" ein. Der RSI7 beträgt 35,24 und der RSI25 liegt bei 44,75, was auf eine ausgewogene Lage hinweist.

Die technische Analyse zeigt einen Durchschnittsschlusskurs von 14,5 EUR in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 12,6 EUR, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im 50-Tages-Durchschnitt liegt die Aktie jedoch über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Air France-klm daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie auf dieser Stufe.

Insgesamt wird die Aktie von Air France-klm daher als "Schlecht" bewertet.