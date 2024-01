Air France - KLM Aktie: Alles nach Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group AG":

Die Air France-klm-Aktie wird aus verschiedenen technischen und fundamentalen Perspektiven bewertet. In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -13,26 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Air France-klm-Aktie einen Wert von 33,44 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 67 und somit auch eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die Aktie daher im Hinblick auf den RSI als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,77 für die Air France-klm-Aktie eine ähnliche Bewertung wie der Branchendurchschnitt auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine Zunahme positiver Kommentare in den sozialen Medien, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie liefert Anzeichen dafür, dass das Unternehmen aktuell im Mittelpunkt der Anleger steht, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Air France - KLM kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Air France - KLM jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Air France - KLM-Analyse.

