Air China Aktie: Der weitere Knall!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Air China-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 67, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 66,8 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Air China.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung die Einstufung "Neutral", wobei auch 7 berechenbare Signale auf eine "Schlecht"-Empfehlung hinweisen.

In Bezug auf die Diskussion in den sozialen Medien und die Stimmungsänderung ergibt sich eine insgesamt positive Einschätzung für die Aktie von Air China.

Die charttechnische Bewertung zeigt einen aktuellen Kurs der Air China von 7,1 CNH, was einer Entfernung von -18,01 Prozent vom GD200 (8,66 CNH) entspricht. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 7,68 CNH ein "Schlecht"-Signal auf. Insgesamt wird der Kurs der Air China-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.