Air China Aktie: Der Knall ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Air China":

Der Aktienkurs von Air China hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,37 Prozent erzielt, was 26,53 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "FluggeSchlechtschaften" beträgt 0,42 Prozent, und Air China liegt aktuell 27,79 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird festgestellt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Air China den Trendsignalwert übersteigt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage zeigt ebenfalls eine Abweichung von -5,26 Prozent, was zu einer weiteren Bewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist darauf hin, dass die Air China mit einem RSI von 93,44 als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt hingegen eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Allerdings zeigen statistische Auswertungen eine Überzahl von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.