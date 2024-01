Air China Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Der Aktienkurs von Air China hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,43 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Fluggesellschaften"-Branche eine Underperformance von -33,16 Prozent darstellt. Im Gegensatz dazu verzeichnete der "Industrie"-Sektor eine mittlere Rendite von 1,32 Prozent im letzten Jahr, wobei Air China 35,75 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Air China bei 7,1 CNH liegt, was einer Entfernung von -18,01 Prozent vom GD200 (8,66 CNH) entspricht, und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 7,68 CNH auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -7,55 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Air China als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Air China in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung einer "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene führt. Darüber hinaus hat die Auswertung ergeben, dass es 7 Schlecht-Signale gibt, wodurch eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen wird. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen zu Air China gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einem langfristig positiven Stimmungsbild und einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Diskussionsintensität und die positive Stimmungsänderung deuten also auf eine positive Einschätzung für die Aktie hin.

