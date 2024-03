Air China Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Air China":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und damit Anzeichen für überkaufte oder unterkaufte Titel liefert. Für die Air China-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 31, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,13, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Rating für Air China basierend auf dem RSI.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich sagen, dass die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Im Vergleich zur FluggeSchlechtschaftsbranche verzeichnete Air China in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,96 Prozent, was eine Underperformance von -26,22 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Auch im Vergleich zum Industriesektor liegt die Aktie 17,51 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt der Air China-Aktie bei 8,06 CNH liegt, deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 7,44 CNH, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Air China basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem neutralen Rating versehen.