Air China Aktie: Alles völlig egal!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird diesem Punkt ein "Neutral"-Rating zugewiesen. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Somit erhält die Air China-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Air China-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 9,08 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug jedoch lediglich 7,92 CNH, was einem Unterschied von -12,78 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 7,85 CNH, wobei der letzte Schlusskurs nahe diesem Durchschnitt (+0,89 Prozent) liegt. Somit ergibt sich hier ein "Neutral"-Rating. Zusammenfassend erhält die Air China-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls ein gemischtes Bild wider. In den letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Unternehmens als "Neutral". Zudem konnten fünf Handelssignale ermittelt werden, davon drei positive und zwei negative, was letzten Endes zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt.

Abschließend wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 57,35 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI25 von 47,85 bestätigt diese Einschätzung. Somit erhält die Air China-Aktie auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von Air China in Bezug auf Anlegerstimmung und technische Analyse als "Neutral" bewertet.