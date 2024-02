Air ChinaClass A Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird durch die Beziehung zwischen Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit ermittelt. Bei der kurzfristigen Betrachtung von Air China zeigt der 7-Tage-RSI einen Wert von 20,9 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie eine Bewertung von "Gut". Auf der anderen Seite zeigt der 25-Tage-RSI, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Air China also als "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Air China in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt. Dennoch zeigen die berechnbaren Handelssignale aus den sozialen Medien 2 negative und 0 positive Signale, was zu einer schlechten Empfehlung führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Gut" bewertet.

Beim Vergleich des Aktienkurses von Air China mit anderen Unternehmen aus der "Fluggesellschaften"-Branche zeigt sich, dass die Rendite von Air China in den letzten 12 Monaten um 30,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für Air China stark schwankt und die Stimmungsänderung negativ ist. Dies führt zu einer schlechten Gesamtbewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Air China basierend auf dem RSI, der Anleger-Stimmung, dem Branchenvergleich des Aktienkurses und dem Sentiment und Buzz im Internet.