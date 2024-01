Air ChinaClass A Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Air China betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 58,33 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 63,22, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Im Vergleich zur "Fluggesellschaften"-Branche verzeichnete Air China in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,43 Prozent, was eine Underperformance von -33,12 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei 1,18 Prozent, und Air China verzeichnete eine Unterperformance von 35,61 Prozent im Sektorvergleich. Dies führt zu einem "schlechten" Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Air China in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "guten" Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität, was auf gesteigertes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit "gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Air China-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 8,64 CNH. Der letzte Schlusskurs von 7,19 CNH weicht um -16,78 Prozent ab, was zu einer "schlechten" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "schlechte" Bewertung.

Insgesamt erhält die Air China-Aktie daher insgesamt eine "schlechte" Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.