Air ChinaClass A Aktie: Was wird das noch werden?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Air China-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (Wert: 31) als auch der 25-Tage-RSI (Wert: 48,13) weisen auf eine neutrale Bewertung hin.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt bei 8,06 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 7,44 CNH liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs von 7,28 CNH nahe dem 50-Tage-Durchschnitt und ergibt somit ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich hat die Air China-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -26,22 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Fluggesellschaften"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Performance mit einem Wert von -35,96 Prozent unter dem Durchschnitt um 17,51 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend negativ, mit sieben Tagen negativer Kommunikation und fünf Tagen positiver Themen. In den letzten Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf Air China diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen zeigen in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Verkaufsignalen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Air China-Aktie nach verschiedenen Bewertungskriterien eine insgesamt "Neutral"-Einschätzung.