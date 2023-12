Air ChinaClass A Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Air China-Aktie hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung gezeigt, die auf technischen Analysen basiert. Der Kurs von 7,28 CNH liegt nun 6,06 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was als "Schlecht" eingestuft wird. Auch im Vergleich zu den letzten 200 Tagen beträgt die Distanz zum Durchschnitt -17,93 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer insgesamt guten Bewertung der Aktie führt. Allerdings gibt es statistische Auswertungen, die in den letzten zwei Wochen überwiegend Verkaufssignale ergaben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt.

Im Vergleich zur "Fluggesellschaften"-Branche hat die Air China-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 33,85 Prozent gezeigt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Air China-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben und 25 Tage.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung für die Air China-Aktie, basierend auf verschiedenen technischen Analysen und statistischen Auswertungen.