Air ChinaClass A Aktie: Ruhig bleiben!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Air China ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt negativ. In den letzten zwei Wochen haben wir die Äußerungen und Meinungen ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. In diesem Zeitraum standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt. Die Analyse basiert auf messbaren Handelssignalen aus den sozialen Medien, die 5 schlechte und 3 gute Signale zeigten, was zu einer schlechten Empfehlung führt. In Bezug auf die Anlegerstimmung insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung.

Ein weiteres wichtiges Signal ist der Relative Strength Index (RSI), ein Instrument der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Mit einem RSI von 76,81 wird Air China als "schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ergibt eine neutrale Einschätzung. Insgesamt führt dies zu einer schlechten Gesamtbewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Air China derzeit bei 9,03 CNH liegt, während die Aktie selbst bei 7,67 CNH notiert. Dieser Abstand zum GD200 von -15,06 Prozent führt ebenfalls zu einer schlechten Bewertung. Der GD50, bezogen auf die letzten 50 Tage, ergibt hingegen eine neutrale Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie daher als neutral bewertet.

Ein wichtiger Beitrag zur Aktienbewertung liefert auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei zeigt sich bei Air China eine starke Diskussionsintensität, was zu einer guten Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen bleibt nahezu unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Alles in allem ergibt sich daher eine positive Gesamtbewertung.