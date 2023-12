Air ChinaClass A Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

In den letzten Tagen war die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken größtenteils positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Air China gesprochen. Basierend auf dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt mit einem "Gut".

Eine statistische Auswertung großer historischer Datenmengen ergab jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen. Es wurden 6 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 1 "Gut"-Signal auf Basis der Kommunikation identifiziert, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung führt.

In der technischen Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Air China derzeit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 8,97 CNH, während der Kurs der Aktie bei 7,39 CNH liegt, was einer Abweichung von -17,61 Prozent entspricht.

Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 7,8 CNH ergibt eine Abweichung von -5,26 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Air China liegt bei einem Niveau von 93,44, was zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit 59,09 eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich mit anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Air China im letzten Jahr eine Rendite von -27,37 Prozent erzielt, was 26,53 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit "Fluggesellschaften" liegt die Aktie um 27,79 Prozent unter der durchschnittlichen Rendite.

Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.