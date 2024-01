Air ChinaClass A Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die technische Analyse der Air China Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 8,79 CNH liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 7,37 CNH liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -16,15 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Ebenso liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 7,76 CNH, was einen Abstand von -5,03 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" eingestuft.

Im Branchenvergleich ergibt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -34,43 Prozent erzielt hat. Dies liegt 35,93 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" (1,5 Prozent) und 34,05 Prozent unter der durchschnittlichen Rendite der Branche "Fluggesellschaften" (-0,38 Prozent). Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auch hier insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Air China liegt bei 38,81, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 68,38 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei jedoch verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Air China diskutiert wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral", unterstützt durch statistische Auswertungen, die in den letzten zwei Wochen 4 "Schlecht"-Signale und kein "Gut"-Signal ergeben haben.

Insgesamt ist daher die technische Analyse, der Branchenvergleich und das Anleger-Sentiment neutral bis schlecht für die Aktie von Air China.