Air ChinaClass A Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Der Aktienkurs von Air China hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -35,96 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Industrie-Sektor liegt die Aktie von Air China damit 20,79 Prozent unter dem Durchschnitt von -15,17 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Fluggesellschaften" beträgt -8,97 Prozent, und Air China liegt aktuell 26,99 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte bei Air China in den letzten vier Wochen eine Verbesserung der Stimmungslage festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ein "Gut". Allerdings wurde auch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für Air China wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 56,9 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 50,23, was zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt führt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Es gab 11 Tage, an denen vor allem positive Themen diskutiert wurden, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit Air China gesprochen. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet, obwohl statistische Auswertungen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben haben.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.