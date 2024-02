Air ChinaClass A Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Air China derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 8,3 CNH, was bedeutet, dass der Aktienkurs (7,37 CNH) um -11,2 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Über die vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 7,39 CNH, was einer Abweichung von -0,27 Prozent entspricht, und daher als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Air China-Aktie beträgt aktuell 48, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 45,66, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, jedoch haben sich die Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf Air China unterhalten. Statistische Auswertungen zeigen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Air China in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Stimmungsbarometers und des Buzz führt. Die Abnahme der Diskussionen über das Unternehmen führt ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating.

Zusammenfassend erhält die Air China-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des Buzz ein "Schlecht"-Rating.