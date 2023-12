Air ChinaClass A Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Die Aktienkurse können nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung der Anleger eingeschätzt werden. Eine Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen ergab, dass die Stimmung bezüglich Air China überwiegend negativ ist. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Insgesamt wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, die zu einer "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene führten. Die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität der letzten Zeit lassen darauf schließen, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmung der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Jedoch wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Air China-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 9,02 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 7,62 CNH deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Air China im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Rendite von -27,37 Prozent aufweist, was mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Fluggesellschaften" liegt die Rendite von Air China mit 28,61 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.