Air ChinaADR Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Air China: Anleger-Stimmung neutral, RSI neutral, Branchenvergleich schlecht

Die Anleger-Stimmung zu Air China wurde in den vergangenen zwei Wochen überwiegend als neutral bewertet, so die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Trotzdessen wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Air China-Aktie liegt bei 67, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu wird auch auf 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung mit einem RSI-Wert von 66,8 festgestellt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich eine Performance von -34,43 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, was zu einer Unterperformance von -33,16 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Fluggesellschaften"-Branche führt. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Air China um 35,75 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes zu Air China ergibt insgesamt eine Einschätzung von "Gut" aufgrund der starken Diskussionsintensität und der positiven Stimmungsänderung.

Insgesamt zeigt sich also eine neutrale Anleger-Stimmung, eine neutrale RSI-Bewertung und eine schlechte Performance im Branchenvergleich für Air China.