Air Canada Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für den Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI von Air Canada bei 57,75, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 43,11, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält Air Canada daher ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt die Rendite von Air Canada um -2,3 Prozent niedriger. Die Branche "Fluggesellschaften" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von -5,45 Prozent in den letzten 12 Monaten, während Air Canada eine Rendite von 3,16 Prozent aufweist. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Air Canada liegt bei 0 %, was 2,58 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der 200-Tages-Durchschnitt, dass der aktuelle Wert von 20,45 CAD deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 18,44 CAD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 17,91 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird Air Canada auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.