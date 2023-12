Air Canada Aktie: Keine Panik!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Air Canada wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 46,7 Punkten, was bedeutet, dass die Air Canada-Aktie als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf 25 Tage bezieht, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem Wert von 45,55. Somit erhält Air Canada eine "neutral" Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 10 Mal eine positive Einschätzung für Air Canada abgegeben, einmal neutral und keinmal negativ. Auf langfristiger Basis erhält die Aktie daher das Rating "gut". Kurzfristig wird die Aktie auch als "gut" eingestuft, basierend auf den Studien des letzten Monats. Die Analysten prognostizieren einen Anstieg von 58,2 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 18,71 CAD, was zu einem mittleren Kursziel von 29,6 CAD führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "gute" Bewertung durch institutionelle Analysten.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Air Canada liegt mit einem Wert von 3,58 deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 15. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" betrachtet werden kann und basierend auf fundamentalen Kriterien eine "gute" Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der Schlusskurs der Air Canada-Aktie am letzten Handelstag lag bei 18,71 CAD, was einem Unterschied von -8,51 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Dies führt zu einer "schlechten" Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tages-Durchschnitt bei 17,74 CAD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und daher zu einer "guten" Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt. Insgesamt erhält Air Canada daher eine "neutrale" Bewertung für die einfache Charttechnik.