Air Canada Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Analysten sind optimistisch in Bezug auf die Aktie von Air Canada. Langfristig gesehen wird die Aktie von 10 Analysten als "Gut" eingestuft, während 1 sie als "Neutral" einschätzt und keine Analysten eine negative Bewertung abgegeben haben. In den letzten Studien des vergangenen Monats wird die Aktie auch positiv bewertet. Das Kursziel der Analysten liegt bei 29,6 CAD, was im Vergleich zum aktuellen Kurs von 18,14 CAD eine potenzielle Performance von 63,18 Prozent bedeutet, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

Fundamental betrachtet hat die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,43, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung erhält.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist ebenfalls positiv, was durch die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in den letzten beiden Wochen bestätigt wird. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Air Canada eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu dem Schluss, dass die Aktie derzeit eher ein unrentables Investment ist und daher von der Redaktion eine negative Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung der Aktie von Air Canada aufgrund der Bewertungen der Analysten, fundamentaler Kriterien und der Anlegerstimmung, trotz der negativen Bewertung in Bezug auf die Dividende.

