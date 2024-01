Air Canada Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Stimmung unter den Anlegern für Air Canada ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden vorwiegend positive Meinungen geäußert, was ein guter Bewertungsfaktor für die Aktie ist. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Air Canada derzeit schlecht ist. Der GD200 liegt bei 20,45 CAD, während der Aktienkurs bei 18,48 CAD liegt, was einer Abweichung von -9,63 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von +3,7 Prozent, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung führt.

Hinsichtlich der Dividende schneidet Air Canada mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,58 % schlechter ab, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Air Canada derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein neutraler Wert, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung des RSI führt.