Air Canada Aktie: Einfach nur noch schlecht!

In den letzten zwei Wochen wurde Air Canada von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, so die Auswertung der Redaktion. Allerdings gab es auch überwiegend negative Themen rund um den Wert in den vergangenen Tagen. Daher wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft. Die Redaktion hat außerdem 4 positive Signale und 1 negatives Signal herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Air Canada in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance von +6,85 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Fluggesellschaften-Branche erzielt, die im Durchschnitt um -9,15 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum Industriesektor lag Air Canada jedoch um 8,78 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Was die Dividende betrifft, so liegt Air Canada mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,56 %. Daher wird die Ausschüttung als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme an negativen Kommentaren über Air Canada, was zu einer "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion führt. Gleichzeitig wird jedoch eine steigende Aufmerksamkeit und Diskussion über die Aktie verzeichnet, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.