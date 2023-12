Air Canada Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die kanadische Fluggesellschaft Air Canada wird von Analysten als "neutral" bewertet, was auf eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung hinweist. Die Dividendenrendite liegt mit 0 Prozent nur leicht unter dem Durchschnitt und wird daher ebenfalls als "neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist jedoch positiv, wobei positive Diskussionen an 11 von 14 Tagen dominierten. In den letzten Tagen waren ebenfalls hauptsächlich positive Themen zu beobachten, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Air Canada Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt wird die Air Canada Aktie aufgrund der verschiedenen Faktoren als "neutral" eingestuft.