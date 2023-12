Air Berlin PLC Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Fluggesellschaft Air Berlin hat in Bezug auf ihre Dividendenrendite eine Unterperformance im Vergleich zum Branchendurchschnitt gezeigt. Basierend auf den aktuellen Kursen beträgt die Dividendenrendite 0 %, was 6,7 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 6,7 % ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung der Dividende als "Schlecht".

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, wird sowohl der RSI als auch der RSI25 der Air Berlin als "Neutral" eingestuft. Der RSI liegt bei 57,14 und der RSI25 bei 68,97, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzzes rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Air Berlin weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Air Berlin im vergangenen Jahr eine Rendite von -78,57 Prozent erzielt, was 81,48 Prozent unter dem Durchschnitt der Industrie liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Fluggesellschaften beträgt 3,85 Prozent, was bedeutet, dass Air Berlin aktuell 82,42 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.