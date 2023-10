Air Berlin PLC Aktie: Jetzt wird es spannend!

Air Berlin wird als "schlecht" bewertet, basierend auf verschiedenen Faktoren. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 100, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Der RSI25 zeigt eine neutrale Einschätzung. In Bezug auf den Aktienkurs liegt Air Berlin im Vergleich zum Industriedurchschnitt um 21,33 Prozent hinter dem Durchschnitt und 25,43 Prozent hinter dem Durchschnitt der Fluggesellschaften-Branche. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "schlecht". Die Dividendenrendite des Unternehmens ist im Vergleich zur Branche niedriger, was zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik führt. Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 0,01 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,006 EUR liegt. Dies entspricht einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt ebenfalls bei 0,01 EUR, während der letzte Schlusskurs darunter liegt. Insgesamt erhält die Air Berlin-Aktie daher ein negatives Rating für die einfache Charttechnik.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Air Berlin PLC-Analyse vom 29.10. liefert die Antwort:

Wie wird sich Air Berlin PLC jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Air Berlin PLC-Analyse.

Air Berlin PLC: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...