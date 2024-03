AirTrip Aktie: Das wird teuer!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Airtrip-Aktie bei 1405 JPY liegt, was einer Entfernung von -34,41 Prozent vom GD200 (2141,95 JPY) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1753,44 JPY, was einem Abstand von -19,87 Prozent entspricht. Auch dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Anhand des Relative Strength Index (RSI) lässt sich feststellen, dass die Airtrip-Aktie sowohl auf Basis der letzten 7 Tage als auch der letzten 25 Handelstage als überkauft bewertet wird. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 89 und der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 76,82. Beide Werte deuten auf ein "Schlecht"-Rating hin.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Für Airtrip wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie von Airtrip insgesamt als neutral bewertet. Die Diskussionsintensität war üblich und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering.

Zusammenfassend ergibt die technische Analyse ein "Schlecht"-Rating, während das Anleger-Sentiment positiv ausfällt und das Sentiment und der Buzz neutral bewertet werden.