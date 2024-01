AirTrip Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist die Airtrip derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 2322,72 JPY, was bedeutet, dass der Aktienkurs (1852 JPY) um -20,27 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf der anderen Seite zeigt der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1740,8 JPY eine Abweichung von +6,39 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einschätzung als "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Airtrip diskutiert. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Das Anleger-Sentiment ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Airtrip als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 29,59, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 42,12 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ergibt daher ein "Gut".