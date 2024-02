AirTrip Aktie: Finger weg?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Der RSI-Wert für die Airtrip-Aktie liegt derzeit bei 76,16, was auf eine Überkauft-Situation hindeutet und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 61, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinstufung des RSI für Airtrip als "Schlecht".

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Airtrip-Aktie in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Die jüngsten Meinungen und Äußerungen der vergangenen zwei Wochen wurden ausgewertet, was zu der Gesamteinstufung "Gut" führt.

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Airtrip-Aktie derzeit 2200,32 JPY, während der aktuelle Aktienkurs bei 1673 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung "Schlecht" aufgrund eines Abstands von -23,97 Prozent zum GD200. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1766,46 JPY, was zu einem Abstand von -5,29 Prozent und somit auch zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz-Faktors erhält Airtrip die Gesamteinstufung "Neutral". Die Diskussionsintensität im Netz sowie die Rate der Stimmungsänderung weisen auf eine neutrale Bewertung hin.

Insgesamt ergibt sich also eine uneinheitliche Bewertung der Airtrip-Aktie anhand der verschiedenen Analysemethoden und Faktoren.