AirIQ Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die technische Analyse von Airiqs Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt von 200 Handelstagen beträgt derzeit 0,36 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,42 CAD liegt, was auf eine positive Abweichung von 16,67 Prozent hinweist. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 0,46 CAD, was unter dem letzten Schlusskurs von 0,42 CAD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Airiq daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI von 7 Tagen weist auf eine Überverkauftheit hin, während der RSI von 25 Tagen ein neutrales Signal zeigt. Insgesamt erhält Airiq eine "Gut"-Einstufung auf Basis des RSI.

Die Dividendenrendite von Airiq liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 17,91 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält Airiq insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, da sowohl die Diskussionsintensität als auch die Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweisen.

Insgesamt ergibt sich für Airiq eine gemischte Bewertung auf Basis der technischen Analyse, des RSI, der Dividende und des Sentiments, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.