BTCS Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Btcs im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei überwogen vor allem negative Meinungen. Trotzdem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Btcs, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten Wochen konnte bei Btcs eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden, da die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigte. Dies führte zu einer Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf das Sentiment und Buzz. Allerdings war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führte. Insgesamt ergibt sich für Btcs daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Der Relative Strength-Index (RSI) wurde zur Bewertung der Dynamik des Aktienkurses herangezogen und zeigt eine Ausprägung von 53,21 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 35,06 für 25 Tage. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Bei der technischen Analyse ergab sich, dass der aktuelle Kurs der Btcs-Aktie von 1,6 USD um +36,75 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,17 USD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 1,1 USD liegt mit einer Abweichung von +45,45 Prozent über dem letzten Schlusskurs und führt zu einem "Gut"-Rating auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

