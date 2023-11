AirBoss of America-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Vergleich der Aktienkurse zeigt, dass Airboss Of America in den letzten 12 Monaten eine Performance von -49,79 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -10,55 Prozent gefallen, was darauf hinweist, dass Airboss Of America im Branchenvergleich eine Underperformance von -39,23 Prozent aufweist. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -10,55 Prozent im letzten Jahr, was bedeutet, dass Airboss Of America um 39,23 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie lassen sich präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien ziehen. Bei Airboss Of America konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt werden, weshalb die Aktie ein "Neutral"-Rating erhält. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Airboss Of America daher in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating.

Die Bewertungen der Analysten zeigen, dass die Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 positive, 0 neutrale und 0 negative Einstufungen erhalten hat. Daraus lässt sich eine langfristige Einstufung als "Gut" ableiten. Im letzten Monat wurden 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Empfehlungen ausgesprochen, was bedeutet, dass die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut" eingestuft wird. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Airboss Of America liegt bei 10 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 4,1 CAD liegt. Dies deutet auf eine erwartete Kursentwicklung von 143,9 Prozent hin, was mit der Einstufung "Gut" einhergeht. Insgesamt ergibt sich somit aus der Bewertung der Analysten eine Einschätzung von "Gut" für die Aktie von Airboss Of America.

In fundamentaler Hinsicht weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Airboss Of America einen Wert von 8 auf. Im Vergleich dazu liegt das KGV der Branche "Chemikalien" bei 322,06, was bedeutet, dass die Aktie von Airboss Of America unterbewertet ist und daher auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält. Mit diesen fundamentalen Kriterien wird die Aktie von Airboss Of America insgesamt als unterbewertet eingestuft.