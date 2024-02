AirBoss of America Aktie: Das kann keiner glauben

Die Dividendenrendite von Airboss Of America beträgt derzeit 5,54 Prozent, was 2,28 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von Analysten.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete der Aktienkurs von Airboss Of America eine Performance von -28,67 Prozent, was eine Underperformance von -5,99 Prozent im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche und dem "Materialien"-Sektor darstellt. Dadurch erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis bewertet die Aktie von Airboss Of America als "Neutral", da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt eine "Neutral"-Einstufung, da der Aktienkurs um +0,19 Prozent über dem GD200 verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt jedoch eine positive Abweichung von +9,26 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.