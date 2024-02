AirBoss of America Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Im vergangenen Jahr haben Analysten die Airboss Of America-Aktie 4-mal positiv bewertet, während sie sie neutral oder schlecht bewertet haben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Gut" eingestuft. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates für Airboss Of America, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 5,46 CAD erwarten Analysten eine Entwicklung von 83,15 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 10 CAD festgelegt. Diese Prognose wird ebenfalls als positiv bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten führt.

In technischer Hinsicht zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Airboss Of America-Aktie einen Wert von 5,19 CAD, während der aktuelle Kurs bei 5,46 CAD liegt. Dies ergibt eine positive Abweichung von +5,2 Prozent im Vergleich zum GD200 und von +15,43 Prozent im Vergleich zum GD50. Daraus ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Gut" in der technischen Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Airboss Of America wird ebenfalls als positiv eingestuft, da in den sozialen Medien überwiegend positive Bewertungen und Themen zu diesem Wert zu finden sind. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut".

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 16, was bedeutet, dass die Börse 16,98 Euro für jeden Euro Gewinn von Airboss Of America zahlt. Dies ist 95 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 336. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie basierend auf dem KGV ebenfalls als "Gut" eingestuft.