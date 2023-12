AirBoss of America Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Derzeit zahlt Airboss Of America höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Chemikalienbranche. Mit einer Dividendenrendite von 10,7 % hat das Unternehmen einen deutlichen Vorsprung von 6,87 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt von 3,83 %. Aufgrund dieser Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine Bewertung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen stand auch die Aktie von Airboss Of America im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dort wurden ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt die Bewertung "Gut".

Vier Analysten haben in den letzten zwölf Monaten ihre Einschätzung zu der Airboss Of America-Aktie abgegeben, wovon alle vier Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine neutralen oder schlechten Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 10 CAD, was ein Aufwärtspotential von 124,72 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 4,45 CAD bedeutet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Airboss Of America-Aktie liegt mit einem Wert von 8,96 deutlich unter dem Durchschnitt der Chemikalienbranche von 320. Aufgrund des niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine Bewertung von "Gut".