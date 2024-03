AirBoss of America Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien gegenüber Airboss Of America ist überwiegend positiv. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, und es gab keine negativen Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Airboss Of America daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die Analysten haben der Aktie von Airboss Of America in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 positive, 0 neutrale und 1 negative Bewertung gegeben. Dies führt zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut". Im zurückliegenden Monat gab es 1 positive, 0 neutrale und 1 negative Empfehlung, was kurzfristig zu einer neutralen Bewertung der Aktie aus institutioneller Sicht führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 7,19 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 19,2 Prozent bedeutet. Daher ergibt sich eine Gesamteinschätzung der Analysten von "Gut" für die Aktie.

In Bezug auf die Dividende weist Airboss Of America eine Rendite von 5,54 % auf, was 2,06 Prozentpunkte höher ist als der Durchschnitt der Branche. Dies führt zu einer positiven Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Aktie deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine ähnlich positive Entwicklung, was zu einem "Gut"-Rating für die Aktie führt.

Insgesamt erhält Airboss Of America von Analysten und Anlegern eine positive Bewertung.

