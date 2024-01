AirBoss of America Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die kanadische Firma Airboss Of America hat eine Dividendenrendite von 10,7 Prozent, was 7,03 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik als "gut". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation erhält Airboss Of America eine neutrale Bewertung, da sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat und keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen wurde.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 28, was zu einer Bewertung als "gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 31,94, was eine neutrale Bewertung für 25 Tage ergibt.

Analysten bewerten die Airboss Of America-Aktie als "gut". Von 4 Bewertungen waren alle "gut" und keine war "neutral" oder "schlecht". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 10 CAD, was ein Aufwärtspotenzial von 104,5 Prozent vom letzten Schlusskurs (4,89 CAD) bedeutet. Alles in allem erhält Airboss Of America eine "gut"-Bewertung in dieser Analyse.